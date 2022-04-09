Дивок Ориги учредил стипендиальный фонд для студентов Ливерпульского университета

Дивок Ориги гарантировал, что его наследие в «Ливерпуле» будет жить, даже если он покинет клуб этим летом. Он учредил стипендиальный фонд в Ливерпульском университете для студентов.

Две 19-летние студентки, Бушра Ихмаидат и Грейс Мерфи, уже спонсируются бельгийцем. Они оба изучают право в университете.

«Эта стипендия очень помогла мне получить доступ к тем же возможностям, что и другие студенты, и до сих пор иметь возможность преуспеть в учебе», — сказал Ихмаидат.

«Я очень благодарна Дивоку за возможность, которую он предоставил мне».

Третий и четвертый студенты будет профинансированы в следующем году.

Ориги сказал: «Я хотел учредить эту стипендию для студентов, чтобы дать молодым людям возможность развить свою страсть, как это сделал я».

Прекрасный жест со стороны нападающего «Ливерпуля», говорящий о его собственных ценностях и желании положительно влиять на общество.