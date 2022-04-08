Клопп: «Мы с «Сити» как Надаль с Федерером»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил соперничество своей команды с "Манчестер Сити" с многолетним соперничеством звезд тенниса Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

В последние годы "Ливерпуль" и "Сити" доминируют над остальными командами Премьер-Лиги — и в плане организации игры, и в плане стабильности результатов.

Клопп даже рад, что у "красных" есть такой сильный конкурент, потому что это подстегивает тебя быть лучше.

"В последние четыре года нам удавалось держаться чуть ближе к "Сити". Мы подстегивали друг друга до невероятного количества набранных очков, хотя я не думал, что это возможно в этой лиге. Об команды демонстрировали стабильность безумного уровня в этот период".

"Думаю, в спорте тебе больше всего помогает наличие сильного соперника. Особенно в долгосрочной перспективе".

"Думаю, Надаль и Федерер наслаждались своим соперничеством. Так это устроено в спорте. Не могу сказать, что я благодарен "Сити" за то, насколько они хороши, но это не вредит нашему развитию".

"Я ожидаю хорошего матча. Знаю, в матчах двух команд топ-уровня этого часто не бывает, но история нашего противостояния с "Сити" говорит о том, что очень часто за нашими матчами интересно наблюдать, потому что обе команды по-настоящему стараются".

"Если мы победим, то будем в двух очках впереди. Если проиграем, то будем в четырех очках позади. Если ничья, то мы останемся в одном очке позади. Вот и все".

"Это очень важный матч. Но будь мы в 14-15 очках впереди, это все равно был бы хороший матч. Мы годимся для хорошего матча благодаря тому, как пока что проводим этот сезон", — цитирует Клоппа ESPN.