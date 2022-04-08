Каррагер назвал «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» величайшим соперничеством в английском футболе

Джейми Каррагер в своей колонке для The Telegraph заявил, что «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — величайшее соперничество английского футбола за всю историю.

«В этом есть своя уникальность. Впервые две лучшие команды Англии стали двумя лучшими командами мира под руководством двух величайших тренеров своего поколения», — пишет он.

«Многие скажут, что матчи под руководством сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера на пике карьеры были такого же качества и вызывали такой же эмоциональный заряд. На мой взгляд, параллели не соответствуют, когда речь заходит о европейских соревнованиях».

«Можно ли утверждать, что «Юнайтед» и «Арсенал» были двумя лучшими командами в Европе? Опередили «Реал Мадрид», «Ювентус» и «Милан»? Нет, «Юнайтед» против «Арсенала» - это внутреннее противостояние».

«Мы должны вернуться еще дальше. Самое близкое к «Ливерпулю» и «Сити» сейчас вы найдете соперничество «Ливерпуля» с «Ноттингем Форест» в конце 1970-х, когда можно было сказать, что две лучшие команды в Англии были двумя лучшими в Европе.

«Но «Ливерпуль» и «Сити» в 2022 году соответствуют всем требованиям. Они входят в число лучших команд, когда-либо игравших в английском футболе, под руководством легендарных тренеров, которые намного опережают всех в этой стране. Пепа Гвардиолу и Юргена Клоппа можно даже отличить от великих людей прошлого, потому что они подняли планку с точки зрения того, что необходимо для победы в чемпионате.

«Они уже переписали клубные рекорды. Теперь они на пороге того, чтобы сделать это снова».