Клопп считает, что матч «Ман Сити» — «Ливерпуль» не станет решающим фактором в победе в АПЛ

Отвечая на вопрос о том, будет ли следующая игра «Ливерпуля» против «Ман Сити» решающей в Премьер-лиге, Юрген Клопп сказал: «Если вы выиграете у «Сити», что уже достаточно сложно, я думаю, никто не подумает: «Хорошо, все решено» из-за высокого уровня соперника».

«Все знают о важности следующей игры, но после этой игры будут другие игры в других соревнованиях, как и в Премьер-лиге».

Хотя победа в игре против «Сити» не гарантирует «Ливерпулю» автоматически чемпионский титул, она определенно даст им огромный импульс в чемпионской гонке, поможет обойти «горожан» и выйти на первое место.

«Красным» нужен положительный результат от поездки на «Этихад Стэдиум», так как проигрыш может сильно снизить их шансы на победу в АПЛ.