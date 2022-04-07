«Мы не обращаем внимания на внешний шум»: Джон Стоунз рассказывает о ключевом преимуществе «Ман Сити» над «Ливерпулем» в чемпионской гонке АПЛ

Говоря о том, сможет ли «Манчестер Сити» выстоять в напряженной гонке за титул чемпиона Премьер-лиги с «Ливерпулем» в этом сезоне, защитник «Сити» Джон Стоунз сказал:

«Мы провели 14 матчей без поражений, и мы знаем, что каждая игра очень важна для нас. Мы не отвлекаемся на весь внешний шум и концентрируемся на том, что делаем».

«Мы были очень сфокусированы на том, что нас ждет впереди. Все в этой раздевалке хотят победить, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы нам это удалось».

«Красные» были очень близки к тому, чтобы выиграть титул в сезоне 2018/19, но в итоге финишировали на одно очко позади «Сити» в итоговой таблице.

Тем не менее, подопечные Юргена Клоппа могут гарантировать, что история не повторится, когда они встретятся с «горожанами» в эти выходные, поскольку победа может вывести их на 2 очка вперед по сравнению с «Сити» и значительно повысить их шансы на завоевание титула в мае.