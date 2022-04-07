Превосходная статистика Кейта в матче с «Бенфикой»

Наби Кейта недавно сказал фанатам «Ливерпуля», что они еще не видели его лучшую версию. В матче против «Бенфики» мы увидели, как может выглядеть полузащитник в своих лучших проявлениях.
Бывший игрок «Лейпцига» руководил игрой «красных» от начала до конца, контролируя темп игры.
Вот статистика футболиста в матче с «Бенфикой»:
92% точность передач
78 пассов
10 выигранных единоборств
8 возвратов мяча
7 касаний в штрафной соперника
5 подкатов
4 прострела
2 голевых момента
1 перехват
1 ассист
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