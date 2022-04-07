Превосходная статистика Кейта в матче с «Бенфикой»

Наби Кейта недавно сказал фанатам «Ливерпуля», что они еще не видели его лучшую версию. В матче против «Бенфики» мы увидели, как может выглядеть полузащитник в своих лучших проявлениях.

Бывший игрок «Лейпцига» руководил игрой «красных» от начала до конца, контролируя темп игры.

Вот статистика футболиста в матче с «Бенфикой»:

92% точность передач

78 пассов

10 выигранных единоборств

8 возвратов мяча

7 касаний в штрафной соперника

5 подкатов

4 прострела

2 голевых момента

1 перехват

1 ассист