Мане не обсуждает новый контракт с «Ливерпулем»

Агент нападающего "Ливерпуля" Садио Мане сообщил, что в данный момент его клиент не ведет переговоры о новом контракте.

Мане является ключевым игроком "Ливерпуля" с момента своего перехода из "Саутгемптона" в 2016 году, однако, как и у Мохамеда Салаха, действующий контракт Садио истекает уже в конце следующего сезона.

Но если с Салахом переговоры ведутся, то 29-летнему сенегальцу придется запастись терпением до лета.

"Мы регулярно общаемся с "Ливерпулем", но в данный момент мы не обсуждаем продление контракта. Мы ожидаем окончания сезона", — сообщил агент Бьорн Беземер TFM Senegal.