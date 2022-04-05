Египетский министр: «Салах планирует продлить контракт с «Ливерпулем»

Министр спорта Египта Ашраф Собхи заявил, что нападающий Мохамед Салах планирует заключить новый контракт с «Ливерпулем».

В последнее время насчет будущего Салаха ходят противоречивые слухи, но факт в том, что действующий контракт Мохамеда по-прежнему истекает в следующем году.

Собхи обсуждал эту ситуацию с Салахом не далее, чем во время последнего международного перерыва, и Мохамед дал ясно понять, что не собирается уходить в другой клуб.

«Я встретился с Салахом в аэропорту после матча с Сенегалом, когда мы не смогли выйти на Чемпионат Мира. Я сказал ему, чтобы он забыл о случившемся и сосредоточился на том, что ждет его впереди».

«Я посоветовал ему продолжить свой путь в отличном от «Ливерпуля» клубе, но сейчас его план в том, чтобы продлить свой контракт с «Ливерпулем».

«Сейчас против Салаха развернута кампания, чтобы сломить его дух, но я попросил его не обращать на это внимание», — цитирует Собхи Daily Mirror.