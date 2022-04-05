Первая коллекция NFT в «Ливерпуле» собрала более 281 000 фунтов для LFC Foundation

Ливерпуль запустил свою первую коллекцию цифровых произведений искусства в форме NFT. Они были выставлены на аукцион в течение 6 дней, и были проданы NFT на общую сумму 1,125 миллиона фунтов стерлингов.

На веб-сайте клуба говорится: «Половина выручки от аукциона пошла на поддержку LFC Foundation, чтобы помочь молодым людям и семьям, с дополнительными 10 процентами от «Hero Edition».

Исполнительный директор LFC Foundation рассказал о продаже: «Огромное спасибо всем, кто принял участие и приобрел NFT, это невероятная сумма денег.