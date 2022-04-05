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Первая коллекция NFT в «Ливерпуле» собрала более 281 000 фунтов для LFC Foundation

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Ливерпуль запустил свою первую коллекцию цифровых произведений искусства в форме NFT. Они были выставлены на аукцион в течение 6 дней, и были проданы NFT на общую сумму 1,125 миллиона фунтов стерлингов.

На веб-сайте клуба говорится: «Половина выручки от аукциона пошла на поддержку LFC Foundation, чтобы помочь молодым людям и семьям, с дополнительными 10 процентами от «Hero Edition». 

 

Исполнительный директор LFC Foundation рассказал о продаже: «Огромное спасибо всем, кто принял участие и приобрел NFT, это невероятная сумма денег.

«Это финансирование, собранное на данный момент для Фонда, позволит нам проводить больше мероприятий в школах и предлагать возможности трудоустройства и инклюзивные спортивные занятия для молодых людей по всему Ливерпулю. Это поможет реально изменить ситуацию, так что еще раз спасибо».

 
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