Первая коллекция NFT «Ливерпуля» собрала более 281 000 фунтов для фонда клуба

Ливерпуль запустил свою первую коллекцию цифровых произведений искусства в форме NFT. Они были выставлены на аукцион в течение 6 дней, и были проданы на общую сумму 1,125 миллиона фунтов стерлингов.

На веб-сайте клуба говорится: «Половина выручки от аукциона пошла на поддержку фонда клуба, чтобы предоставить молодым людям и семьям дополнительные возможности, дополнительно в фонд будут направлены 10% от продажи «Hero Edition» и 10% от всех будущих гонораров за перепродажу».

Исполнительный директор фонда «Ливерпуля» отметил: «Огромное спасибо всем, кто принял участие и приобрел NFT, нам удалось собрать невероятную сумму».

«Это финансирование позволит нам проводить больше мероприятий в школах и предлагать возможности трудоустройства и инклюзивные спортивные занятия для молодых людей по всему Ливерпулю. Это поможет реально изменить ситуацию, так что еще раз спасибо».

Переход клуба в мир NFT вызвал большие споры среди болельщиков, поскольку считается, что они чрезвычайно потребляют энергию.