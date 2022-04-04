5 больших достижений, которых Харви Эллиот добился в «Ливерпуле» до своего 19-летия

Сегодня Харви Эллиоту исполняется 19 лет, и фанаты «Ливерпуля» по всему миру поздравляют его с днем рождения.
Мы внимательно изучили карьеру Эллиота в «Ливерпуле», и стало ясно, что англичанин довольно успешен, несмотря на то, что он так молод.
Вот 5 достижений Эллиотта, которыми он отметился до 19 лет.
Выиграл Премьер-лигу (2020)
Выиграл Суперкубок УЕФА (2019/20)
Выиграл клубный чемпионат мира (2020)
Выиграл Кубок лиги (2022)
Стал самым молодым игроком «Ливерпуля», выходившим в основе в Лиге чемпионов.
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