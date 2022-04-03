Дайсон, Маяк, Флако: Фабиньо раскрывает все прозвища, которые ему дали в «Ливерпуле»

Фабиньо поговорил с UEFA.com в преддверии выездного матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Бенфикой". Он рассказал о своей роли в полузащите, а также о его прозвище, вдохновленном пылесосом.

«Впервые я услышал «Дайсон», когда Юрген сказал это после матча, в котором я очень хорошо защищался, подметая середину поля. Прозвище «Маяк» мне дал Пеп Линдерс».

«Игроки обычно называют меня «Флако». «Флако» означает «тощий» [по-испански]. Это начал Вирджил ван Дейк, и теперь все меня так называют. Даже тренер иногда так меня называет».

Говоря о важности своей роли в полузащите, он продолжил:

«Я часто получаю мяч и участвую в процессе создания голевой ситуации. Я всегда очень вовлечен в переходы между защитой и атакой. Мне также нравится тот факт, что есть движения, которые я могу предвидеть, чтобы перехватить некоторые передачи».

«Мне нравится перехватывать мяч, отбирать его у другой команды, в зависимости от того, где вы выигрываете мяч, вы можете вывести товарища по команде на хорошую атакующую позицию. Я думаю, это то, что мне нравится делать больше всего».

«Атакующие игроки всегда попадают в заголовки, потому что они забивают голы и имеют лучшую общую атакующую статистику, так что это нормально. Болельщики всегда будут уделять больше внимания тем, кто забивает голы, поскольку забивать голы — это лучшее, что есть в футболе».

«Я сосредотачиваюсь на том, как я могу помочь этим игрокам улучшить их статистику: забивать больше голов и отдавать больше передач».