«Я не думал, что ситуация с лазерами была уместной»: Клопп выражает смешанные чувства по поводу судеб Салаха и Мане на ЧМ

Говоря о том, что он чувствовал, видя, как Мо Салах не смог пройти отбор на Чемпионат мира в Катаре с Египтом, а Садио Мане прошел квалификацию с Сенегалом, Юрген Клопп сказал: «Я очень рад за Садио и сочувствую Мо. Я не думаю, что ситуация с лазерами во время пенальти была уместной».

«Сложно, когда два товарища в такой большой игре соревнуются друг с другом, но они профессионалы. Эмоционально, но они справятся с этим».

«Сенегал — лучшая команда в Африке, Египет близок к ним, просто не повезло с жеребьевкой».

«Мо снова хочет побеждать. Его желание будет больше, чем когда-либо. Он очень умный человек. Он знает, что Сенегал сейчас очень сильная команда. У них хорошее поколение. Но он в порядке».

Салах не зарабил пенальти в финальной серии в решающем квалификационном матче против Сенегала во вторник после того, как болельщики начали направлять лазеры ему в глаза, чтобы загораживать обзор.

Но Мане смог во второй раз одолеть своего товарища по команде в важной международной игре в этом году после победы над ним в финале Кубка африканских наций.