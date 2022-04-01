LFC 2020
Блог

Джейми Каррагер объясняет, почему он хотел бы, чтобы Диего Симеоне заменил Клоппа в «Ливерпуле»

Клубы
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Диего Симеоне Диего Симеоне
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Когда его спросили, хотел бы он, чтобы тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне управлял «Ливерпулем», Джейми Каррагер ответил Overlap: «Да, я так думаю. У него такой рост. Гари (Невилл) рассказывает о встрече с ним. У него мощная энергетика, не так ли?».

«Вчера вечером я разговаривал с кем-то о Симеоне в «Ливерпуле», говорил о времени, когда Клопп уйдет. Я хотел бы видеть Симеоне в Премьер-лиге».

Это довольно спорный вывод бывшего капитана «Ливерпуля», который знает, насколько фанаты ненавидят испанского тренера из-за его неуважительного отношения к клубу в последние годы.

Более того, необычайно высокая заработная плата Симеоне (он зарабатывает в два раза больше, чем Клопп) означает, что «Ливерпуль» вряд ли когда-либо приблизится к нему.

В настоящее время контракт с немецким тренером рассчитан до 2024 года.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные