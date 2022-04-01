Джейми Каррагер объясняет, почему он хотел бы, чтобы Диего Симеоне заменил Клоппа в «Ливерпуле»

Когда его спросили, хотел бы он, чтобы тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне управлял «Ливерпулем», Джейми Каррагер ответил Overlap: «Да, я так думаю. У него такой рост. Гари (Невилл) рассказывает о встрече с ним. У него мощная энергетика, не так ли?».

«Вчера вечером я разговаривал с кем-то о Симеоне в «Ливерпуле», говорил о времени, когда Клопп уйдет. Я хотел бы видеть Симеоне в Премьер-лиге».

Это довольно спорный вывод бывшего капитана «Ливерпуля», который знает, насколько фанаты ненавидят испанского тренера из-за его неуважительного отношения к клубу в последние годы.

Более того, необычайно высокая заработная плата Симеоне (он зарабатывает в два раза больше, чем Клопп) означает, что «Ливерпуль» вряд ли когда-либо приблизится к нему.

В настоящее время контракт с немецким тренером рассчитан до 2024 года.