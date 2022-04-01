Клопп дал многообещающую информацию о возвращении Трента перед важнейшими матчами для «Ливерпуля»

Юрген Клопп подтвердил, что Трент Александер-Арнольд вернется к полноценным тренировкам в составе «Ливерпуля» в пятницу.

Он сказал: «Вчера он частично тренировался с командой и будет тренироваться сегодня. Тогда и решим, как поступим».

«Я так думаю, что он будет готов к матчу с «Бенфикой».

Тренер также подтвердил, что Энди Робертсон набрал полную физическую форму, а Наби Кейта пока недоступен из-за травмы.

Трент мог бы вернуться на поле в субботу против «Уотфорда», но немецкий тренер, вероятно, не рискнет выпускать его до первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики» на следующей неделе.

Что еще более важно, Александр-Арнольд должен быть полностью готов к решающему матчу Премьер-лиги против «Ман Сити» 10 апреля.