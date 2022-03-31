Суперкомпьютер дает «Ман Сити» небольшое преимущество над «Ливерпулем» в решающем матче на «Этихад»

Суперкомпьютер FiveThirtyEight предсказал возможный исход потенциального решающего матча «Ливерпуля» против «Манчестер Сити» на «Этихад».

«Сити» получил преимущество, скорее всего, из-за их текущего положения в лиге.

FiveThirtyEight оценил шансы команд следующим образом:

Победа «Ливерпуля» - вероятность 32%

Победа «Манчестер Сити» - вероятность 44%

Ничья - вероятность 24%

К счастью, исход матча решится на поле, а не на бумаге, и команда Юргена Клоппа будет стремиться шокировать соперника 10 апреля.