«У меня была прическа, как у Роналдо»: Фирмино рассказывает о своей первой беседе с Клоппом и воспоминаниях о ЧМ-2002

Официальный сайт «Ливерпуля» спросил Роберто Фирмино о его первых впечатлениях. Он рассказал кое-что интересное о своем первом разговоре с Клоппом, праздновании гола и своем прозвище.

Мой первый разговор с Юргеном Клоппом:

«Это сложно! Я помню, как мы обменивались сообщениями, и лично это было, когда он приехал сюда, в «Ливерпуль». Я сказал ему, как я был счастлив, что он здесь. Его приезд в клуб все изменил. Мы действительно нашли общий язык и сразу же отлично поладили. Я знал его уже по игре против него в Германии. Я знал его, он знал меня. Благодаря Клоппу я здесь вырос и развиваюсь профессионально».

Празднование моего первого гола:

«Здесь, в «Ливерпуле», с тех пор, как я забил свой первый гол, я праздновал голы. В Бразилии тоже. Я не могу точно вспомнить, каково было мое первое празднование гола за «Фигейренсе», но я немного потанцевал».

Мое первое прозвище в «Ливерпуле»:

«Бобби! Мне дали это прозвище здесь, оно очень ласковое. В конце концов я принял его, и оно прижилось здесь. Его используют с любовью, мне это нравится».

Мои первые воспоминания о ЧМ:

«Я помню, как Бразилия проиграла Франции на чемпионате мира 1998 года, я много плакал. Когда Бразилия выиграла свой пятый чемпионат мира, то это был действительно незабываемо, я помню его так, как будто это было вчера: для финала я подстригся, как Роналдо».