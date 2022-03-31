Салах намекнул на уход из сборной в обращении к товарищам

Египет не прошел отбор на чемпионат мира после поражения от Сенегала в серии пенальти.

Поражение может стать последней международной игрой для Мо Салаха, который, по всей видимости, намекнул на уход из сборной в послематчевой речи перед товарищами по команде.

«Для меня большая честь, что я играл с вами, и я очень горжусь этим, независимо от того, буду я с вами в дальнейшем или нет», — сказал он.

Салах представляет Египет с 2011 года. Нападающий «Ливерпуля» провел 84 матча за сборную, забив 47 голов.