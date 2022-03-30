«Вот почему он ничто без системы Клоппа»: болельщики ругают Салаха после поражения сборной Египта

Мохамед Салах не смог забить в двух матчах, и Сенегал обыграл Египет в серии пенальти и вышел на чемпионат мира.

Салах тоже не реализовал свой удар в серии пенальти, мяч перелетел через перекладину из-за того, что в лицо футболисту светили лазеры.

Вот как болельщики отреагировали на поражение Салаха в Twitter.

@abhishekmah98 «Салах — живой пример того, как далеко может увести хорошая система, и насколько хорош Клопп как тренер».

@KamoMaimela_ «Салах – ничто без Клоппа».

@Pearl_FreeAfc «Салах нуждается в Клоппе больше, чем Клопп в Салахе. Ни один игрок не превосходит, систему в «Ливерпуле».