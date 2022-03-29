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«Я знаю, как правильно обращаться с девушками, в отличие от некоторых»: Эллиотт сказал фанату «Юнайтед»

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Сообщается, что Харви Эллиотт не мог оставить без внимания фаната «Манчестер Юнайтед» в Instagram, когда вчера упомянул Мэйсона Гринвуда.

Болельщик «Юнайтед» прокомментировал пост девушки Эллиотта в социальных сетях, и нападающий «Ливерпуля» решительно ответил:

Фанат «Юнайтед» написал: «У Эллиотта в 2022 году больше девушек, чем голов в Премьер-лиге».

Эллиот ответил: «Она та же девушка, что и в прошлом году, вы, фанаты «Юнайтед», ничего не знаете. Однако я понимаю, как правильно обращаться с девушками, в отличие от некоторых…».

Часть «в отличие от некоторых», скорее всего, нацелена на Гринвуда, нападающего «Манчестер Юнайтед», который некоторое время назад был разоблачен в социальных сетях как абьюзер. Гринвуд был арестован полицией Манчестера за избиение и возможное изнасилование своей девушки. Он не играл за «красных дьяволов» с тех пор, как его девушка заявила об инциденте пару месяцев назад.

Эллиот чуть позже удалил свой комментарий.

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