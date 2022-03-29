Салах хочет остаться, переговоры возобновятся летом: новые подробности о соглашении с египтянином

Надежный журналист Дэвид Линч подробно объяснил ситуацию с контрактом Мохамеда Салаха в своей колонке для Anfield HQ.

«Между лагерем Салаха и «Ливерпулем» существуют явные разногласия по поводу финансовой составляющей сделки, и, хотя это можно очень быстро решить, в настоящее время ничего не происходит».

«Честно говоря, я ожидаю, что обе стороны отложат переговоры до лета, учитывая, что приближается такая важная часть сезона, и будет сложно отвлекаться».

«Я также думаю, что стоит отметить, что, несмотря на разногласия, Салах дал понять, что хотел бы остаться в «Ливерпуле», в этом я вижу отличный шанс на получение больших наград в ближайшие годы».

«Однако я скажу следующее о переговорах: крайне редко игрок переходит на последний год своего контракта, а затем в конечном итоге подписывает новый. Если этого не будет сделано этим летом, я не уверен, что новый контракт так и не подпишут».

И Салах, и «Ливерпуль» молчат о требованиях форварда. Хотя было много слухов о том, что Салах требует 500 000 фунтов в неделю, официально ничего не подтверждено.

Линч делает важное замечание: переговоры по контракту должны быть завершены летом. В противном случае есть вполне реальный шанс, что "красные" потеряют Салаха бесплатно.