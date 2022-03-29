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Ожидается, что Минамино уйдет из «Ливерпуля» этим летом

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Надежного инсайдера из «Ливерпуля» Дэвида Линча спросили, думает ли он, что Такуми Минамино останется с «красными» этим летом.

«Честно говоря, я был немного удивлен, что Такуми Минамино решил остаться в январе».

«Учитывая подписание Луиса Диаса, он был фактически понижен до седьмого нападающего Юргена Клоппа, но было приятно видеть, что он участвовал в праздновании финала Кубка лиги, сыграв такую заметную роль в этом матче».

«Тем не менее, я не думаю, что его шансы на большее количество игрового времени увеличатся в ближайшие месяцы, поэтому для него, безусловно, было бы разумно искать себе новый клуб».

Минамино не выходил в «основе» ни в одном матче Премьер-лиги в этом сезоне. У него 23 матча за "красных" во всех соревнованиях.

Он был важной частью команды в Кубке Лиги, но если "красные" захотят добавить нападающего этим летом, вполне вероятно, что Минамино покинет "Энфилд".

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