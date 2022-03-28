Луис Гарсия назвал ключевую причину, по которой Луис Диас так быстро адаптировался в «Ливерпуле»

«Вы ожидаете, по крайней мере, два или три месяца футболисту понадобится, чтобы адаптироваться к ритму соревнований, ритму команды и тому, как команда играет», — сказал бывший игрок «Ливерпуля» Луис Гарсия о быстрой адаптации Луиса Диаса Liverpool Echo.

«Нужна большая интенсивность, но он знает, что значит играть таким образом. Его футбольный интеллект просто фантастический, поэтому он приспособился к тому, что от него хочет Юрген Клопп так быстро».

Диас присоединился к «Ливерпулю» в конце января и произвел впечатление с самого начала, забив два гола в 12 матчах.