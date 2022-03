🎥Юный фанат предпочитает сфотографироваться с Ориги, а не с Анри

Веселое видео стало вирусным в TikTok. На нем юный болельщик сборной Бельгии ждет, когда Дивок Ориги сфотографируется с ним.

Пока он ждет нападающего «Ливерпуля», Тьерри Анри проходит мимо. Легенда «Арсенала» думает, что фанат хочет сфотографироваться с ним, и останавливается, ожидая, что ребенок подойдет к нему.

Но юный болельщик подходит к Ориги вместо Анри! И он выглядит очень счастливым, когда Дивок обнимает его.

Неудивительно, что фанаты «Ливерпуля» сочли это видео забавным.

«Только один забил гол в финале Лиги Чемпионов», — написал один из них.

«Лучше сделать селфи с Дивоком, чем провести день с Месси и Роналду», — прокомментировал другой.

«Малыш знает, кто здесь лучший», — говорится в другом комментарии.

Henry thought he wanted a pic with him 🤣 pic.twitter.com/6PHF6W2DYi