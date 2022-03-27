Каррагер объяснил, почему FSG заслуживает похвалы за свою работу с «Ливерпулем»

«Я не думаю, что кто-то из владельцев получает признание болельщиков, но FSG проделала блестящую работу в «Ливерпуле», — сказал Джейми Каррагер в интервью Liverpool Echo.

«Мы выигрываем, у нас есть метод работы, на который смотрят во всем мире с точки зрения того, как мы набираем сотрудников, я думаю, у нас лучший тренер в мире, одна из лучших тренировочных площадок, нам удалось остаться на «Энфилде» и не пришлось переносить стадион».

«Тренировочный центр — это заслуга FSG за то, что они предоставили с точки зрения этой основной трибуны, на которую я сейчас смотрю, то, что происходит в конце Энфилд-роуд, и новая тренировочная площадка должна быть такой же, лучшей в европейском футболе».

FSG купила «Ливерпуль» в 2010 году. С тех пор «красные» выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и два титула Кубка лиги.