37-е место среди лучших в Европе: влияние Клоппа на «Ливерпуль» подчеркивается изменением клубного рейтинга

ClubElo.com — это веб-сайт, использующий статистику, чтобы ранжировать европейские клубы по нескольким факторам.

К ним относятся разница мячей, преимущество дома, выступления во внутренних и европейских соревнованиях и многое другое — у них есть математическая формула для определения рейтинга лучших клубов.

Когда Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года, «красные» занимали 37-е место в своем списке:

И сегодня «красные» возглавляют список после их потрясающей игры за последние несколько сезонов:

«Красные» выиграли несколько крупных титулов за этот период и имеют шанс увеличить свою славу и в этом сезоне. Клопп просто волшебник.