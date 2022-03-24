Япония Минамино выходит на Чемпионат мира после победы над Австралией

Япония Такуми Минамино обыграла Австралию в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу в Азии.

Нападающий «Ливерпуля» начал игру и продержался 84 минуты, когда Япония вышла победителем со счетом 2:0.

Победа означает, что Япония возглавляет свою группу с 21 очком за одну игру до конца отбора (против Вьетнама во вторник). Саудовская Аравия отстает от них на два очка, но у них есть игра в запасе.

Австралия занимает третье место с 15 очками после девяти игр. Только две команды в группе напрямую претендуют на участие в чемпионате мира. Австралия встретится с командой, занявшей третье место из другой группы в четвертом раунде.