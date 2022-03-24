5 игроков, которые могли бы составить конкуренцию Салаху за Золотой мяч в 2022 году

Мохамед Салах претендует на Золотой мяч в этом году благодаря фантастическому сезону в «Ливерпуле».

В этом сезоне 29-летний футболист принял участие в 38 голах (28+10) в 36 матчах во всех турнирах.

Но египтянин сталкивается с жесткой конкуренцией. Вот пять игроков, которые, вероятно, будут соревноваться с нападающим «Ливерпуля» за самую престижную индивидуальную награду в футболе.

1. Роберт Левандовски

Многие считали, что нападающий «Баварии» несправедливо лишился Золотого мяча в прошлом году, когда он достался Лионелю Месси.

Но поскольку Месси практически выбыл из гонки из-за плохой формы в «ПСЖ», у капиатана сборной Польши есть хорошие шансы на получение приза.

Левандовски продолжает бить все возможные рекорды по результативности с «Баварией», забив 45 голов в 37 матчах во всех соревнованиях за немецкую команду.

2. Карим Бензема

Нападающий-ветеран занял четвертое место в прошлогодней гонке за Золотой мяч. Вылет Франции из 1/8 финала Евро-2020, возможно, повлиял на его позицию.

В этом сезоне Бензема продолжает носить «Реал Мадрид» на своей спине, сделал хет-трик в ворота «ПСЖ» и забил 33 гола (22+11) в 25 матчах Ла Лиги.

Если «Реал Мадрид» еще продвинется в Лиге чемпионов, Бензема имеет полное право рассчитывать на Золотой мяч в этом году.

3. Кевин де Брюйне

«Манчестер Сити» борется за три трофея, и если они выиграют Премьер-лигу и/или Лигу чемпионов, их ключевой игрок обязательно будет претендовать на награду.

Индивидуальная статистика Де Брюйне не особенно впечатляет (11 голов и 8 передач в 33 играх за «Сити»). Но помните, что в прошлом сезоне Жоржиньо занял третье место в голосовании за Золотой мяч, несмотря на плохой результат по голам и результативным передачам. Так что пока рано списывать Де Брюйне со счетов.

4. Килиан Мбаппе

«ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов из-за вышеупомянутого Карима Бензема. Так что шансы Килиана Мбаппе на данный момент выглядят довольно призрачными.

Но Золотой мяч определяется не только статистикой или трофеями. Важным фактором является ажиотаж вокруг игрока, и 23-летний игрок получит еще больше заголовков, когда совершит свой долгожданный переход в «Реал Мадрид».

5. Эрлинг Холанд

То же самое относится и к норвежцу. Холанд будет в центре внимания еще больше, чем сейчас, когда летом присоединится к «Сити», «Барселоне» или любой другой команде.

И представьте, он начинает как сумасшедший забивать голы в своем новом клубе. Если это произойдет, он, безусловно, будет считаться одним из фаворитов на «Золотой мяч» в этом году.