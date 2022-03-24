Салах попал в поле зрения «Ювентуса» после решения Дибалы

По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» следит за Мохамедом Салахом с целью подписать его этим летом.

Пауло Дибала собирается покинуть «Бьянконери» после окончания сезона после отклонения их последнего предложения о продлении контракта.

Итальянской стороне нужна замена, и они начали изучать вариант Салаха. Переговоры египтянина с «Ливерпулем» по поводу нового контракта зашли в тупик, и есть риск, что летом он покинет клуб.

Говорят, что Мо хочет «изменить ситуацию» и «повысить свою текущую зарплату».