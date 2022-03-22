Глен Джонсон назвал две ключевые причины, по которым Рафинья был бы идеальным приобретением для «Ливерпуля»

«Мне нравится Рафинья», — сказал бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон Betting Odds, когда его попросили назвать игрока, которого «красные» должны подписать летом.

«Я думаю, что он из тех игроков, которые подошли бы «Ливерпулю».

«Это также реалистичная сделка. Он не будет стоить бог знает сколько, как Холанд».

«Я думаю, что трудовая этика Рафиньи, то, как он играет в футбол, мы уже видели, как это с Диогу Жотой и Луисом Диасом… Рафинья также соответствует этому шаблону».

В последние несколько месяцев вингер «Лидс Юнайтед» был тесно связан с «Ливерпулем».

25-летний футболист забил девять голов и отдал три результативные передачи в 29 матчах Премьер-лиги в этом сезоне.