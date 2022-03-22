«Впереди еще много всего»: Клопп ожидает, что Диас станет еще лучше

«Следующим летом у нас будет предсезонка, когда мы сможем поработать с ним над всеми мелочами, где мы сможем внести эти точные корректировки», — сказал Юрген Клопп Sky Sports о Луисе Диасе.

«Еще ничего не произошло. Да, начало было действительно хорошим. Но он для нас — долгосрочный проект, и мы для него — долгосрочный проект. Впереди еще много всего».

Колумбиец провел 12 матчей за «Ливерпуль» с момента прихода в клуб в январе.

Вингеру потребовалось не много времени, чтобы адаптироваться в Премьер лиге, пока что он забил два мяча за "красных".