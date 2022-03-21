«Салах и Мане забьют намного больше с бразильцем»: «Ливерпулю» советубт выбирать Фирмино, перед Жотой и Диасом

«Роберто Фирмино забил важный гол в ворота «Арсенала», и в последние недели было много разговоров о его положении в «Ливерпуле», но я думаю, что он первоклассный игрок», — сказал экс-нападающий «Арсенала» Пол Мерсон Liverpool Echo.

«Он важная часть команды и связывает все воедино, поэтому я не думаю, что «Ливерпуль» отпустит его».

«По моему мнению, он был главным винтиком в тройке лидеров вместе с Мохамедом Салахом и Садио Мане, но он так и не получил должного признания. Я не думаю, что Диогу Жота или Луис Диас могут сделать то, что он делает для команды, потому что они разные игроки».

«Индивидуально Жота забьет больше голов, чем Фирмино, но с точки зрения первой тройки, два других игрока забьют гораздо больше, когда будут играть вместе с бразильцем. Я так это вижу — он такой умный футболист».

В этом сезоне Фирмино провел 16 матчей в АПЛ, поскольку Диогу Жота, похоже, занял свое место в стартовом составе.

Между тем, Жота в этом сезоне просто в ударе. Игрок сборной Португалии уступает только Салаху в таблице бомбардиров Премьер-лиги с 13 голами в 26 матчах.