Цимикас лучший. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Ноттингем Форест»

Команда Юргена Коппа одолела «Ноттингем Форест» в четвертьфинале Кубка Англии.

Единственным голом в концовке второго тайма отметился Диогу Жота с передачи Костаса Цимикаса.

Вот оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Ноттингем Форест» от портала: