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Цимикас лучший. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Ноттингем Форест»

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Команда Юргена Коппа одолела «Ноттингем Форест» в четвертьфинале Кубка Англии.

Единственным голом в концовке второго тайма отметился Диогу Жота с передачи Костаса Цимикаса.

Вот оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Ноттингем Форест» от портала:

 

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