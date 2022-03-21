Цимикас лучший. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Ноттингем Форест»

Команда Юргена Коппа одолела «Ноттингем Форест» в четвертьфинале Кубка Англии.
Единственным голом в концовке второго тайма отметился Диогу Жота с передачи Костаса Цимикаса.
Вот оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Ноттингем Форест» от портала:
Команда Юргена Коппа одолела «Ноттингем Форест» в четвертьфинале Кубка Англии.
Единственным голом в концовке второго тайма отметился Диогу Жота с передачи Костаса Цимикаса.
Вот оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Ноттингем Форест» от портала:
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