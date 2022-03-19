Гари Невилл назвал сценарий, при котором он «на 100%» работал бы в «Ливерпуле» — Борису Джонсону это не понравится

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, очевидно, не питает никакой привязанности к «Ливерпулю».

Но когда его спросили, что бы он выбрал, между работой на «Ливерпуль» и вступлением в партию Консерваторов, Невилл ответил, что предпочел бы «красных».

«Боже мой, милостивый», — сказал Невилл, когда ему задали этот вопрос на Sky Sports.

«Вы точно что-то знаете, но я должен сказать, что выбрал бы «Ливерпуль» на 100%, а вы знаете, что это точно не мой любимый клуб».

«Я смотрю на Юргена Клоппа и Джордана Хендерсона. Это два лидера в этом клубе в данный момент времени, на поле и за его пределами.

«Они хорошие люди, они честные. Давайте начнем с этого, как основные принципы лидера в этой стране, и отойдем от махинаций последних шести месяцев».

«Вы только что получили заголовок: Гари Невилл хочет присоединиться к «Ливерпулю».