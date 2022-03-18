Реакция Юргена Клоппа на результаты жеребьевки ЛЧ

«Я с нетерпением жду этого противостояния. Это полуфинал Лиги Чемпионов, так что будет трудно», - Юрген Клопп поделился впечатлением от жеребьевки и предстоящей встречи с «Бенфикой».

«Бенфика» проделала отличную работу против «Аякса», я понимаю, что кто-то скажет, что «Ливерпуль» - фаворит в противостоянии, но ошибка. Мы слишком долго в деле, чтобы видеть такие ошибки».

«Я очень уважаю результат «Бенфики», это серьезный клуб. Я не уверен, что играл на их стадионе, если честно».

«Лиссабон – прекрасный город, я отдыха там, когда мне позвонил Майк Гордон (президент FSG), чтобы предложить работу в «Ливерпуле». Так что у меня прекрасные воспоминания об этом городе. Я сидел на улице в кофе-баре, мне позвонили и решение я тоже принял в Лиссабоне».

Первый матч между «Ливерпулем» и «Бенфикой» пройдет в Лиссабоне 5 апреля, а 13 апреля состоится встреча в Англии.