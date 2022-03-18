«Ливерпуль» ждет напряженный апрель

«Ливерпулю» предстоит напряженный апрель. Команда Клоппа встретится в четвертьфинале Лиги Чемпионов с португальской «Бенфикой». Первая игра состоится в самом начале месяца, а вторая – вскоре после первой.
Давайте посмотрим на расписание «Ливерпуля» в апреле:
2 апреля: «Ливерпуль» - «Уотфорд»
6 апреля: «Бенфика» - «Ливерпуль»
10 апреля: «МанСити» - «Ливерпуль»
13 апреля: «Ливерпуль» - «Бенфика»
16 апреля: «Астон Вилла» - «Ливерпуль»
19 апреля: «Ливерпуль» - «МЮ»
24 апреля: «Ливерпуль» - «Эвертон»
30 апреля: «Саутгемптон» - «Ливерпуль»
«Красных» ждет несколько крупных матчей, в том числе два с командами из Манчестера. Всего 8 матче и возможно будет еще один, если «Ливерпуль» выйдет в полуфинал Кубка Англии – очень напряженный месяц для «красных».
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