«Ливерпуль» ждет напряженный апрель

«Ливерпулю» предстоит напряженный апрель. Команда Клоппа встретится в четвертьфинале Лиги Чемпионов с португальской «Бенфикой». Первая игра состоится в самом начале месяца, а вторая – вскоре после первой.

Давайте посмотрим на расписание «Ливерпуля» в апреле:

2 апреля: «Ливерпуль» - «Уотфорд»

6 апреля: «Бенфика» - «Ливерпуль»

10 апреля: «МанСити» - «Ливерпуль»

13 апреля: «Ливерпуль» - «Бенфика»

16 апреля: «Астон Вилла» - «Ливерпуль»

19 апреля: «Ливерпуль» - «МЮ»

24 апреля: «Ливерпуль» - «Эвертон»

30 апреля: «Саутгемптон» - «Ливерпуль»

«Красных» ждет несколько крупных матчей, в том числе два с командами из Манчестера. Всего 8 матче и возможно будет еще один, если «Ливерпуль» выйдет в полуфинал Кубка Англии – очень напряженный месяц для «красных».