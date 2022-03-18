«Ливерпулю» досталась «Бенфика»

В этом году в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет противостоять «Бенфике».

Первый матч "красные" проведут в Лиссабоне, а второй - на "Энфилде".

Поскольку в то же время произошла жеребьевка полуфинала, мы уже знаем, что если «Ливерпуль» пройдет «Бенфику», то попадет на победителя в паре «Вильярреал» - «Бавария».

Первый полуфинальный матч пройдет 5 или 6 апреля, а второй 12 или 13.

Последний раз «Ливерпуль» встречался с «Бенфикой» в 2010 году в четвертьфинале Лиги Европы и «красные» оказались сильнее.