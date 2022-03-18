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Трент может пропустить несколько недель, Салах снова чувствует боль в ноге: Клопп с последними новостями о травмах

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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» на «Эмирейтс», но радость от победы была недолгой, потому что двое игроков «красных» получили травмы.

Юрген Клопп подтвердил это СМИ перед матчем с «Ноттингем Форест» в Кубке Англии.

«У нас есть некоторые проблемы с прошлого матча. Трент выбыл. У него травма подколенного сухожилия, из-за которой он также не сможет помочь сборной Англии. Нужно понять, насколько все серьезно, он может пропустить несколько недель. Мо Салах снова почувствовал боль в ноге, тоже нужно посмотреть, что происходит».

Это серьезный удар для команды, поскольку Трент является одним из лучших правых защитников и стал автором уже 17 голевых передач в этом сезоне.

 

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