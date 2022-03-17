«Наш единственный шанс – выиграть как можно больше матчей»: Клопп о чемпионской гонке в АПЛ

Юрген Клопп сократил отставание от «МанСити» с 14 очков до 1 и может обойти команду Гвардиолы уже в следующем туре.

Немецкий специалист рассказал, что думает о чемпионской гонке в АПЛ официальному сайту клуба.

«Я на самом деле мало думаю о «Сити» - это правда. Я знаю, что наш единственный шанс – выиграть как можно больше матчей, потому что наш конкурент выигрывает огромное количество матчей».

«В последние несколько лет мы подталкиваем друг друга на невероятный уровень. Поэтому каждый матч для нас, как финал и это здорово, но важно быть готовыми к такой интенсивности».

«Я не думаю, что для человека является проблемой быть сосредоточенным на том, что он делает каждые три дня. Но есть еще физическая сторона вопроса. Ты устаешь, у тебя болит то тут, то там…мы постоянно с этим боремся».

«Мы не боремся с «Сити», мы играем с ними через пару недель, надеюсь, что сможем дать им достойный бой»