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Диогу Жота отметил очередной гол в ворота «Арсенала» любимым способом

Диогу Жота Диогу Жота
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Диогу Жоте понравилось забивать «Арсеналу». Вчера португалец феерил и открыл счет в матче на «Эмирейтс».

Игра окончилась победой «Ливерпуля2 (2-0), а Жота отметил свой гол, побежав к трибуне соперников, прикладывая руку к уху.

Ранее он уже проделывал этот номер на стадионе «Эмирейтс», когда «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в Кубке Лиги.

Сейчас на счету Диогу Жоты семь голов в ворота «Арсенала» всего за два сезона в «Ливерпуле».

Видимо мало кто так любит забивать команде Артеты, как Жота.

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