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Ориги покинет «Ливерпуль» летом: Фабрицио Романо сообщает о потенциальном направлении футболиста

Дивок Ориги Дивок Ориги
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Дивок Ориги проводит свой шестой сезон в «Ливерпуле» и похоже, что он станет последним – его соглашение с клубом истекает этим летом.

Ориги не планирует продлевать контракт и покинет клуб, как свободный агент, сообщает главный инсайдер Фабрицио Романо.

«Милан» уже сделал ему предложение и вероятно, оно будет принято.

Итальянский клуб упорно работает над соглашением.

Ориги забил 40 голов в 171 матче за «красных», но завершение этапа в «Ливерпуле», возможно, лучшее для него решение, учитывая недостаток игрового времени.

 

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