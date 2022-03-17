Ориги покинет «Ливерпуль» летом: Фабрицио Романо сообщает о потенциальном направлении футболиста

Дивок Ориги проводит свой шестой сезон в «Ливерпуле» и похоже, что он станет последним – его соглашение с клубом истекает этим летом.

Ориги не планирует продлевать контракт и покинет клуб, как свободный агент, сообщает главный инсайдер Фабрицио Романо.

«Милан» уже сделал ему предложение и вероятно, оно будет принято.

Итальянский клуб упорно работает над соглашением.

Ориги забил 40 голов в 171 матче за «красных», но завершение этапа в «Ливерпуле», возможно, лучшее для него решение, учитывая недостаток игрового времени.