Каррагер говорит, что у «Ливерпуля» есть «феноменальный» футболист, который сыграет важную роль в матче с «Арсеналом»

Джейми Каррагер посоветовал Луису Диасу «сильно изменить ситуацию» во время матча «Ливерпуля» на стадионе «Эмирейтс».

Колумбийский футболист, которого 44-летний Каррагер назвал «феноменальным», отлично начал свою карьеру в знаменитой красной майке после перехода из «Порту» в зимнее трансферное окно.

«Он во многом очень похож на Садио Мане и Мохамеда Салаха —он всегда играет широко, он делает диагональные забеги», — сказал бывший защитник «красных» на Sky Sports перед матчем своего старого клуба. с Арсеналом.

«Он начал оказывать такое влияние на игру команды так быстро, учитывая конкуренцию, с которой он столкнулся, он феноменальный игрок. Я думаю, Луис может играть важнейшую роль в матче «Арсеналом», — добавил Каррагер.