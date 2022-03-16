«Мы должны максимально раздражать»: Клопп о стратегии в чемпионской гонке в АПЛ с «МанСити»

Юрген Клопп поделился своей стратегией в чемпионской гонке в АПЛ.

«План есть, конечно: мы должны максимально раздражать, для этого нужно выигрывать матчи, хотя, когда я говорю об этом, нам это никак не помогает продвигаться вперед».

«Конечно, мы очень амбициозны и нацелены на успех, но мы очень уважаем уровень «МанСити», и всех наших конкурентов в АПЛ».

«Я сейчас не вспомню все матчи, которые нам предстоят, но в списке есть действительно трудные. Каждая игра в АПЛ – испытание, а некоторые из них – особенно. Один из таких матчей мы играем сегодня».