Салах готов перейти в «Барселону» при одном условии

Салах готов перейти в «Барселону», если будет соглашение с «Ливерпулем», сообщает Diario Sport.

Салах чувствует, что его пребывание в «Ливерпуле» подходит к концу. Египтянин намерен покинуть АПЛ в 2022 или 2023 году. Если «красные» согласятся на разумные отступные, то он уйдет этим летом.

«ПСЖ» также интересуется футболистом.

Мохамед Салах забил 28 голов и отдал 10 ассистов в 35 матчах АПЛ за «Ливерпуль», но переговоры по его контракту зашли в тупик. Салах просит 400 000 фунтов в неделю, но клуб не готов ему столько платить.