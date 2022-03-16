«Мы сделаем все, чтобы победить»: Ван Дейк о матче с «Арсеналом»

Верджил Ван Дейк рассказал, чего ждет от «Арсенала» и что должен будет сделать «Ливерпуль», чтобы получить три очка.

«Очевидно, это фантастический клуб с огромной историей. Я думаю, Артета проделал прекрасную работу. Он уверен в клубе, а клуб определенно идет по правильному пути».

«У «Арсенала» есть четкая философия и лицо, матчи против них всегда сложные, особенно на их стадионе. Мы выиграли в Кубке Лиги, но победа далась нелегко. Мы должны быть готовы».

«Мы сделаем все, чтобы победить, посмотрим, будет ли этого достаточно».