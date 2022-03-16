LFC 2020
Блог

«Мы сделаем все, чтобы победить»: Ван Дейк о матче с «Арсеналом»

Ливерпуль Ливерпуль
Клубы
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Футбол Футбол

Верджил Ван Дейк рассказал, чего ждет от «Арсенала» и что должен будет сделать «Ливерпуль», чтобы получить три очка.

«Очевидно, это фантастический клуб с огромной историей. Я думаю, Артета проделал прекрасную работу.  Он уверен в клубе, а клуб определенно идет по правильному пути».

«У «Арсенала» есть четкая философия и лицо, матчи против них всегда сложные, особенно на их стадионе. Мы выиграли в Кубке Лиги, но победа далась нелегко. Мы должны быть готовы».

«Мы сделаем все, чтобы победить, посмотрим, будет ли этого достаточно».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные