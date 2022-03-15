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Клопп отреагировал на выходку агента Салаха в Твиттере

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Выступая на пресс-конференции на прошлой неделе, Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» делает все возможное, чтобы продлить контракт Мо Салаха.

Агент египтянина Рами Аббас ответил в Twitter на комментарии Клоппа, опубликовав семь смеющихся смайликов.

Аббас, похоже, высмеивал заявление Клоппа, подтверждая слухи о том, что переговоры о контракте между Салахом и «Ливерпулем» зашли в тупик.

На пресс-конференции перед игрой с «Арсеналом» Клоппа спросили о реакции Аббаса. Его ответ был крайне дипломатичен.

 

«Последнее, что я хочу делать, — это создавать заголовки. Нет, все в порядке — я не знаю о каких-либо реакциях», — сказал Клопп.

«Меня нет в Твиттере, еще одна веская причина для этого. Вы заманили меня в ловушку, и я создал заголовки».

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