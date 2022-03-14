«Ливерпуль» близок к приобретению кельтского таланта Бена Доака: 4 вещи, которые вам нужно знать о парне

The Athletic сообщает, что «Ливерпуль» близок к подписанию нападающего «Селтика» Бена Доака.

«Красные» выплатят шотландской стороне небольшую компенсацию, поскольку 16-летний игрок не подписал профессиональный контракт.

Вот четыре ключевые момента, которые нужно знать о футболисте:

Доак дебютировал за «Селтик» в январе этого года. Он сыграл 25 минут в двух матчах за первую команду. Однако теперь он вернулся в молодежную команду, поскольку не подписал контракт с клубом.

The Athletic описывает Бена, как быстрого, прямого игрока с хорошей техникой.

Утверждается, что юноша хочет работать с Юргеном Клоппом. Возможность желание играть под руководством немца сыграла ключевую роль в его решении присоединиться к «Ливерпулю».

Доак также может играть на позиции крайнего защитника, но считается атакующим игроком.