«С Мо Салахом можно пойти на его условия»: Арсен Венгер прокомментировал требования Салаха по зарплате

«400 000 фунтов в неделю? Ну, все ситуации разные», - заявил Арсен Венгер BeIN Sports, когда его попросили прокомментировать требования Мо Салаха.

«Обратите внимание на медицинскую карту футболиста – если он никогда не пропускает матчи, то стоит это сделать. Также многое зависит от физических характеристик: он быстрый, очень быстрый или его скорость ограничена, тогда этого делать не стоит».

«С Мо Салахом можно пойти на его условия, он смесь Роналду и Месси. Он может бежать с мячом, может забивать».

«Начиная с августа и до Кубка Африки он точно был лучшим в мире. Я видел, как в этом сезоне он забивал исключительные голы».

«Клуб не захочет потерять Салаха и Мане – они звезды «Ливерпуля», часть его истории».