«Понятия не имею, как они общаются»: Юрген Клопп о связи Луиса Диаса и Харви Эллиотта

«Он отличный игрок, вот что я скажу», - заявил Юрген Клопп журналистам на вопрос о Луисе Диасе и его адаптации на «Энфилде».

«Наши футболисты не делятся на группы, но конечно есть несколько ребят, которые говорят на испанском и португальском, это очень помогает Луису».

«Они опекают его, такие опытные игроки , как Тьяго, Фабиньо, Бобби, Диогу – они все близки с Луисом. Это помогает, он в целом очень милый парень».

«Я не знаю, каким образом Харви Эллиотт общается с Луисом, но они часто вместе. Так что Луис точно быстро адаптировался».