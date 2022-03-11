Тренер «Брайтона» поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем»

Тренер «Брайтона» Грэм Поттер прокомментировал предстоящую встречу с «Ливерпулем».

«Они играют на невероятном уровне на протяжении долгого времени. Я глубоко уважаю Юргена Клоппа, его штаб и футболистов за их достижения».

«Наряду с «МанСити» они постоянно повышают уровень АПЛ и делают это впечатляюще, у команды свое лицо и стиль игры, а также полное взаимопонимание».

«Мне нравится играть против «Ливерпуля», ведь они лучшие. Я смотрю на предстоящий матч, как на серьезный вызов и серьезную возможность».